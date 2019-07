Morreu o filho de Osama Bin Laden, um dos líderes da al-Qaeda

Os serviços de informação dos Estados Unidos recolheram dados que indicam que Hamza Bin Laden, filho de Osama Bin Laden e considerado um dos actuais líderes da al-Qaeda, morreu, segundo noticiou esta quarta-feira a rede de televisão NBC.

De acordo com a estação televisiva, a morte de Hamza Bin Laden foi confirmada por três fontes do governo norte-americano, que pediram anonimato, sem avançar quando e em que circunstâncias o filho de Osama Bin Laden terá morrido.

A agência noticiosa espanhola Efe assinala que não é claro se os Estados Unidos, que ofereceram uma recompensa de um milhão de dólares (900 mil euros) por qualquer informação que levasse à localização de Hamza Bin Laden, tiveram algum papel na sua morte. Mas o The New York Times, por sua vez, escreve que as forças norte-americanas terão tido um papel directo numa operação que vitimou o filho de Osama Bin Laden, confirmando que esta morte aconteceu durante os primeiros dois anos da administração Trump, que teve início a 20 de Janeiro de 2017.

Apesar de desconhecer o paradeiro do filho de Osama Bin Laden, de 30 anos, as autoridades norte-americanas suspeitavam que podia estar nalgum sítio da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, possivelmente à espera de uma oportunidade para atravessar o Irão. Em Março, os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de um milhão de dólares (880 mil euros) por informações sobre Hamza, que Washington acreditaria estar a comandar o grupo terrorista al-Qaeda.

O secretário-adjunto para a Segurança Diplomática dos Estados Unidos, Michael Evanoff, disse em Fevereiro que Osama Bin Laden, que morreu em Maio de 2011 numa operação militar norte-americana, demorou vários anos a preparar Hamza para assumir a liderança da organização al-Qaeda.

Michael Evanoff citou correspondência de Osama Bin Laden encontrada no complexo paquistanês de Abbottabad, onde o ex-líder da al-Qaeda morreu.

Apesar de ultimamente a Al-Qaida viver na sombra do grupo extremista Estado Islâmico, Washington considera que a organização terrorista mantém a capacidade e a intenção de lutar contra os Estados Unidos e os seus aliados, pelo que defendia como prioridade a captura de Hamza Bin Laden.