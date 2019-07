Manuel Salgado deixa pelouro do Urbanismo na câmara de Lisboa

O vereador do Urbanismo da câmara de Lisboa, Manuel Salgado, vai abandonar o cargo, disse o próprio ao Expresso.

“Esta decisão foi tomada no mandato anterior. Foi tomada de acordo com o presidente Fernando Medina quando se constituíram as listas para este mandato. Neste mês de Julho fiz 75 anos e completei 12 anos de mandato como autarca”, disse em entrevista ao jornal.

“Eu acredito convictamente que as pessoas não se eternizem nos lugares e que seja dado lugares aos novos”, disse. Ainda de acordo com o Expresso, será Ricardo Veludo, o coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível, o substituto de Salgado no pelouro do Urbanismo da autarquia da capital.