No Ribas da Ericeira há marisco com um “toque contemporâneo”

Era uma marisqueira como tantas outras na vila e arredores, onde o foco estava no marisco fresco e não na decoração ou no chef. Teria mais de 30 anos de funcionamento na mesma rua onde fica o antigo casino da Ericeira, hoje a Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva. A Marisqueira Ribas fechou e reabriu no início deste ano, com nova gerência, uma decoração de luxo, uma carta que se equipara à decoração e uma equipa profissional sob a tutela do chef Igor Martinho, que há dez anos conquistou o primeiro lugar no Concurso Nacional de Cozinheiros.

Quando se entra, os olhos ficam indecisos entre o aquário no centro da sala – com douradas, sapateiras, lagostas e o caranguejo real (vindo do Norte da Noruega e da Rússia, é difícil de encontrar em restaurantes portugueses, diz Ana Fernandes, assessora do grupo ELS) –; ao fundo o balcão com uma elegante peixeira em pedra lioz de Pêro Pinheiro, de onde saíram os blocos para construir o Convento de Mafra, cheia de pequenos crustáceos – e uma máquina moderna, mas com um ar muito vintage, onde o presunto Pata Negra é cortado em fatias finíssimas –; e, na parede, uma extensa pintura, feita sobre barrotes de madeira, que retrata um dos cenários mais famosas da vila, o da praia dos Pescadores, de onde saiu a família real após o regicídio. O quadro é de Ricardo Paula.

Ao contrário das tradicionais marisqueiras, o barulho não existe. A sala, com 60 lugares sentados (a esplanada leva mais 14 pessoas), está bem insonorizada, as sumptuosas cadeiras em tecido (iguais, só num Ritz na Grécia, informa Ana Fernandes, com orgulho) ajudam, mas o facto de os empregados comunicarem entre si e com a cozinha através de intercomunicadores também contribui para um silêncio agradável, só interrompido pelo bater dos martelos nas mesas de quem pediu mariscadas (70 euros ou 120 euros se escolher a mariscada Ribas, para três a quatro pessoas).

O Ribas é mais do que marisco, pois ali também se come carne Black Angus, risottos e massas. Ou seja, os pratos típicos da região misturam-se com outros com um toque mais contemporâneo, fruto das ideias de Igor Martinho, mas também de Vítor Lima, especialista na confecção de peixes e mariscos, e Mário Póvoa, o único natural da Ericeira e que conhece as tradições locais. Para começar, não perca o pão rústico (3,95 euros) e a sopa rica de peixe e marisco (6 euros). Depois, se não for grande fã de bivalves, mariscos ou santolas, escolha o risotto de limão e carabineiros (30 euros) ou o risoni (uma massa italiana que parece a pevide portuguesa) cremoso de gambas e espargos (25 euros). Com o mascallah de chocolate com nata gelada (6,5 euros) fecha a refeição com chave de ouro.

A ELS – Estêvão Luís Salvador é a empresa de produção agrícola de Almargem do Bispo que comprou o Ribas, mas também o grupo Pão da Vila – que começou na Ericeira, abriu uma loja em Lisboa e vai inaugurar, muito brevemente, um novo espaço na Avenida da República, com 150 lugares. A aposta na vila piscatória vai continuar: os planos são para abrir um novo restaurante com um conceito “que ainda não existe” na região, assim como apostar no imobiliário, informa Ana Fernandes.