Inflação cai para valor negativo pela primeira vez desde 2015

Pela primeira vez desde 2015 a taxa de variação do Índice de Preços do Consumidor (IPC) registou em Julho valores negativos. A estimativa rápida que o Instituto Nacional de Estatística acaba de divulgar refere que no mês de Julho a taxa de variação do IPC foi de -0,3%, depois de no mês anterior ter aumentado 0,4%.

Estes números ainda vão ser confirmados no próximo dia 12 de Agosto, mas do que o INE já conseguiu apurar foi a descida de preços registada nos restaurantes e hotéis que mais contribuiu para esta descida. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de -0,7% (quando em Junho subiu 0,7%) reflectindo o peso relativo da classe de restaurantes e hotéis neste índice.

Outra rubrica que contribuiu para a queda deste índice foi a redução da taxa de IVA aplicada à electricidade e ao gás natural, que contribuiu fortemente para a variação negativa da taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC). De acordo com o INE, a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido de -2,8%, acentuando a tendência de queda que já se havia verificado em Junho (mês em que esta taxa foi -2,5%).

O indicador de inflação subjacente, que é aferido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos (o INE pretende com estas exclusões eliminar algumas das componentes mais expostas a “choques” temporários), terá baixado 0,1%. No mês de Junho a taxa de variação foi positiva, de 0,6%.