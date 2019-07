Zeca marca em nova vitória do Copenhaga

Para uns foi mais fácil (Estrela Vermelha, Qarabab e FC Copenhaga), para outros mais difícil (Maribor e Rosenborg), mas os nomes dos últimos cinco clubes apurados para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões foram nesta quarta-feira conhecidos sem que se registassem grandes surpresas. O luso-grego Zeca Rodrigues esteve em destaque ao apontar o golo que garantiu a segunda vitória do FC Copenhaga na eliminatória frente aos galeses TNS.

O antigo jogador do Casa Pia e do V. Setúbal, que se naturalizou grego e já fez 17 jogos pela selecção helénica, fez o único golo da vitória dos dinamarqueses, que há uma semana já tinham derrotado em Oswestry o TNS, por 2-0. Na ronda seguinte, o FC Copenhaga terá o Estrela Vermelha, que também não teve grandes dificuldades contra o HJK.

Após vencer em Belgrado por 2-0, a equipa sérvia esteve empatada (1-1) até ao minuto 92, mas o internacional finlandês Riku Riski garantiu a vitória ao clube de Helsínquia. Bem mais complicado foi o apuramento do Maribor, que apenas garantiu a qualificação com um golo na Suécia contra o AIK perto do final do prolongamento: Cretu fez o golo que apurou os eslovenos aos 117’. O Maribor vai agora defrontar o Rosenborg, que afastou o BATE Borisov após ganhar na Noruega, por 2-0.

Com o ex-estorilista e boavisteiro Vágner na baliza, o Qarabab deixou pelo caminho o Dundalk. Depois de um empate na Rep. Irlanda (1-1), os azeris ganharam em Baku, por claros 3-0. O Qarabab terá agora um duelo com o APOEL, campeão do Chipre.