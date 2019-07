Samuel Caldeira vence prólogo da Volta e parte de amarelo

Samuel Caldeira (W52/FC Porto) venceu esta quarta-feira a reedição do prólogo de 2015, no centro histórico de Viseu, da 81.ª Volta a Portugal, tendo concluído em 7m28,139s​ os seis quilómetros do prólogo individual que marca o arranque da prova rainha do ciclismo nacional, pelo que envergará a camisola amarela na primeira etapa. O “crono” decidiu-se ao sprint, com o suíço Gian Friesecke (Swiss Racing Academy) e o espanhol Gustavo Veloso (W52/FC Porto) a terminarem dentro do segundo 28.

Caldeira não bateu o recorde (7m22s) do percurso agora clonado e estabelecido há quatro anos pelo belga Gaëtan Bille (Verandas Willems), em que Gustavo Veloso (então da W52/Quinta da Lixa) conseguiu o segundo tempo, tendo, de resto, acabado por sagrar-se vencedor da 77.ª edição, repetindo a proeza de 2014.

Face à ausência do também espanhol Raúl Alarcón (W52/FC Porto), impedido de defender o estatuto de vencedor da Volta, conquistado nas duas últimas edições, coube ao português e candidato ao primeiro lugar do pódio na chegada ao Porto, Joni Brandão (Efapel), partir de amarelo, facto consagrado nos regulamentos, permitindo que o segundo classificado em 2018 envergasse a camisola de líder.

A W52/FC Porto vincou bem a posição de favorita, colocando, praticamente a abrir, Samuel Caldeira na liderança. António Carvalho (7m32,977s) e Daniel Mestre (7m36,335s) assumiram os lugares cimeiros numa altura em que cerca de meia centena dos 132 ciclistas inscritos à partida tinham já cumprido o prólogo. João Rodrigues assumir-se-ia, pouco depois, como o quarto portista no top-10, sendo seguido por Edgar Pinto, antes dos reajustes normais da classificação, que levaram Veloso ao pódio, atrás do suíço Gian Friesecke, que ainda ameaçou bater o tempo de Caldeira, falhando por 88 centésimos (7m28,227s).

A Volta a Portugal prossegue esta quinta-feira com a primeira etapa, uma tirada de 174,7 quilómetros com partida em Miranda do Corvo e chegada em Leiria.