Fernando Santos entre os nomeados para melhor treinador do mundo. E você pode votar

Fernando Santos é um dos nomeados na categoria de melhor treinador do mundo, segundo a FIFA, esta quarta-feira a FIFA. O seleccionador nacional, que surge nesta lista depois da conquista da Liga das Nações, é o único português na lista de dez nomeados.

Da lista fazem parte outros seleccionadores nacionais: Tite, vencedor da Copa América com o Brasil, Djamel Belmadi, que conquistou a Taça das Nações Africanas pelo Argélia e o argentino Marcello Gallardo, que levou o River Plate ao triunfo na Taça dos Libertadores.

Três dos treinadores nomeados integram equipas da Liga Inglesa Premier League: o alemão Jurgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com o Liverpool, do argentino Maurício Pochettino, que levou o Tottenham à final da “Champions”, e do espanhol Pep Guardiola, que conquistou todas as competições inglesas com o Manchester City.

Veja a lista completa dos nomeados:

Fernando Santos (PORTUGAL)

Djamel Belmadi (Argélia)

Didier Deschamps (França)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Peru)

Pep Guardiola (Manchester City, Inglaterra)

Jurgen Klopp (Liverpool, Inglaterra)

Mauricio Pochettino (Tottenham, Inglaterra)

Erik ten Hag (Ajax, Holanda)

Tite (Brasil)

Fernando Santos, 64 anos, já tinha sido nomeado em 2017, na mesma categoria. Seleccionador português desde 2014, Fernando Santos levou Portugal à conquista do Euro2016, o primeiro título de sempre da selecção nacional, e já este ano juntou a Liga das Nações, depois de vencer a Holanda na final, por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

O vencedor deste galardão será anunciado a 23 de Setembro, numa gala a realizar em Milão, lê-se no comunicado da FIFA.