Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio de melhor jogador do mundo da FIFA

Cristiano Ronaldo faz parte da lista de nomeados para o prémio de melhor jogador de futebol do mundo da FIFA, principal galardão dos prémios The Best. A cerimónia de entrega será em Milão, no dia 23 de Setembro.

O capitão da selecção nacional não teve os números de outras temporadas, mas em 2018/2019 ajudou a Juventus a vencer a Serie A e conquistou a Liga da Nações com a selecção portuguesa, marcando 28 golos ao serviço da formação de Turim.

Tal como acontece na votação de melhor treinador, na qual Fernando Santos está nomeado, os fãs registados no site da FIFA também poderão participar na escolha dos vencedores de cada categoria, escolhendo três dos dez nomeados, por ordem de preferência. O jogador mais votado pelos fãs recebe cinco pontos, o segundo receberá três pontos e o terceiro recebe um ponto. Esta pontuação será adicionada à dos seleccionadores nacionais e dos actuais capitães de equipa de cada selecção, bem como à de um jornalista especializado de cada país.

Entre os nomeados que concorrem com o português pelo prémio, os holandeses, derrotados pela selecção portuguesa na final da Liga das Nações, estão em peso. Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong ajudaram o Ajax a vencer o campeonato e a taça holandesa, sendo também importantes na boa prestação da formação nas competições europeias que, em 2018-19, chegou à meia-final da Liga dos Campeões. Virgil van Dijk é outro holandês da lista, que venceu a Champions pelo Liverpool esta temporada.

Mohamed Salah e Sadio Mané são os outros dois campeões europeus entre os nomeados, a quem se juntam Eden Hazard, que neste defeso trocou o Chelsea pelo Real Madrid, Harry Kane, avançado fez 24 golos em 40 partidas, Kylian Mbappé, jovem talento do Paris Saint-Germain, e Lionel Messi, capitão da selecção argentina e do Barcelona.

Veja a lista completa dos nomeados:

Cristiano Ronaldo, Juventus e Portugal

Frenkie de Jong, Ajax (transferiu-se para o Barcelona neste Verão) e Holanda

Matthijs de Ligt, Ajax (transferiu-se para a Juventus neste Verão) e Holanda

Virgil van Dijk, Liverpool e Holanda

Mohamed Salah, Liverpool e Egipto

Sadio Mané, Liverpool e Senegal

Eden Hazard, Chelsea ( transferiu-se para o Real Madrid neste Verão) e Bélgica

Harry Kane, Tottenham e Inglaterra

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain e França

Lionel Messi, Barcelona e Argentina

O português, de 34 anos, já tem no currículo cinco Bolas de Ouro, da France Football (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 – as de 2013 e 2014 foram entregues em conjunto com a FIFA) e em 2008, 2016 e 2017 venceu também o galardão da FIFA, que nos últimos dois anos já teve a denominação de The Best.

Quem ficou de fora foi o croata Luka Modrić, do Real Madrid e vencedor do prémio do ano passado, e Neymar, do Paris Saint-Germain, que, até esta edição, tinha sido presença regular entre os nomeados.

