Agustín Marchesín vai ser reforço do FC Porto

Agustin Marchesín é a opção para a baliza do FC Porto. Esta quarta-feira, o Club América, do México, anunciou que o guarda-redes internacional argentino de 31 anos vai vestir a camisola dos “dragões”.

Com 1m88cm de altura, Agustin Marchesín será a aposta de Sérgio Conceição para as redes do FC Porto. A sua carreira começou na Argentina, no Lanús, e em 2014 mudou-se para o Santos Laguna que trocou pelo Club América em 2016. Nestes três emblemas foi sempre a primeira opção para ocupar a baliza, que o levou a representar a Argentina na última Copa América. Já soma quatro internacionalizações pelos albicelestes. Para alguns especialistas atentos ao futebol mexicano, Marchesín é o melhor guarda-redes daquela Liga, destacando-se entre os postes, mas nunca jogou no futebol europeu.

Os “dragões" continuam sem saber se a carreira de Iker Casillas irá terminar. O espanhol sofreu um enfarte de miocárdio em Maio e teve de ser submetido a uma cirurgia. Diogo Costa, jovem guardião da formação “azul e branca”, teve uma luxação na mão direita, foi operado e está de fora nas próximas semanas. Já o brasileiro Vaná nunca foi aposta para a titularidade.

Segundo a imprensa desportiva, os portistas vão desembolsar mais de sete milhões de euros na transferência do jogador que é esperado ainda esta semana na cidade do Porto. Marchesín tinha contrato com o Club América até 2023.

O técnico português, Pedro Caixinha, que se encontra no México a orientar o Santos Laguna admitiu que transmitiu informações sobre o guarda-redes ao FC Porto. No entanto, o treinador salientou que não deu qualquer recomendação para a contratação que agora se consumou. "Quem faz recomendações são os promotores. Não sou promotor, sou treinador. Mas em todos os lugares que conheço, se há interesse de um clube português num jogador da Liga mexicana, quem será a primeira pessoa que vão contactar a pedir informações? É verdade que fui contactado para dar informações. Só passei informação, tenho as minhas ideias e eles decidem. Isso que fique claro”, esclareceu Pedro Caixinha em conferência de imprensa.