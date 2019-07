Agentes no Museu Berardo para o arresto da colecção

Decorrem no Centro Cultural de Belém (CCB) diligências no âmbito do processo de arresto judicial da Colecção Berardo, importante acervo de arte moderna e contemporânea ali exposto desde 2007, apurou o PÚBLICO.

Contactado pelo PÚBLICO, o assessor de imprensa do empresário José Berardo escusou-se a confirmar a presença de pessoas ligadas à penhora da colecção no Museu Berardo. “Oficialmente, não fomos notificados de qualquer arresto, nem das casas [na Lapa e na Avenida Infante Santo], nem do palácio na Madeira, nem das obras de arte”, disse o assessor de Joe Berardo ao início da tarde desta quarta-feira. “Não vamos comentar nada porque, até agora, só fomos ‘notificados’ pela comunicação social.”

Para já, o que este colaborador do empresário pode dizer é que, se e quando a notificação chegar, “o comendador vai com certeza exercer os seus direitos”. Questionado sobre se essa defesa de direitos passará por uma providência cautelar para suspender a decisão do tribunal, a mesma fonte acrescentou apenas: “Usaremos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance. Não posso dizer mais do que isto porque, formalmente, desconhecemos qualquer arresto e, naturalmente, os seus termos.”

O PÚBLICO procurou falar com o director-geral e a directora artística do Museu Berardo, Pedro Bernardes e Rita Lougares, respectivamente, mas todos os esclarecimentos foram remetidos para o assessor de imprensa já citado. No CCB também ninguém se pronuncia sobre as diligências em curso.

Na segunda-feira, o PÚBLICO avançou que foi decretado o arresto da colecção Berardo. A providência cautelar sobre a colecção de arte moderna do empresário, que conduziu a este arresto, foi accionada judicialmente a pedido dos bancos credores, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco.

Estes bancos decidiram depositar nas mãos do Estado a salvaguarda das obras de arte que desde 2006 estão no CCB e são propriedade da Associação Colecção Berardo, através de protocolo assinado então entre esta associação, Joe Berardo e Isabel Pires de Lima, ministra da Cultura do Governo de José Sócrates. Caberá ao Estado continuar a suportar os custos da manutenção da colecção, nomeadamente os seguros.

A solução encontrada para procurar resolver a dívida de quase mil milhões de euros de Joe Berardo aos três bancos e garantir que este não retirava obras de arte à colecção que está depositada no CCB foi encontrada após negociações mantidas entre os bancos credores e membros do Governo. A decisão agora conhecida vem na sequência da penhora dos títulos da Associação Colecção Berardo, decretada no início de Julho, mas que não abrangeu o património artístico de que a associação é proprietária.

Na resolução deste problema, apurou na segunda-feira o PÚBLICO, estiveram envolvidos o ministro das Finanças, Mário Centeno, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Justiça, Francisca van Dunem.