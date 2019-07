Netflix divulga primeiro trailer para O Irlandês, o novo filme de Martin Scorsese

O Irlandês, o novo filme de Martin Scorsese, está a querer marcar a semana cinematográfica depois de meses de relativo silêncio agora que já tem estreia mundial agendada. Depois de na segunda-feira ter revelado duas fotografias de cena e anunciado ser o filme de abertura do Festival de Cinema de Nova Iorque, a 27 de Setembro, esta quarta-feira a Netflix revelou o seu primeiro trailer. Al Pacino e Robert De Niro mostram as suas caras rejuvenescidas pelos efeitos visuais, que têm sido um dos temas de conversa em torno do novo projecto de Scorsese.

Com argumento de Steven Zaillian (The Night Of, A Lista de Schindler), o filme baseia-se no livro de não-ficção I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, e a frase titular da obra é precisamente uma das falas centrais do trailer de pouco mais de dois minutos divulgado pela plataforma de streaming. O filme viaja através das décadas e as técnicas de efeitos visuais aplicadas ao rosto dos actores servem esse propósito.

A história gira em torno de Frank Sheeran (De Niro), assassino a soldo, e de Jimmy Hoffa (Al Pacino), o conhecido líder sindical que teria ligações à Máfia de Russell Bufalino (Joe Pesci). Scorsese escolheu ainda para o seu elenco Harvey Keitel, Jesse Plemons, Anna Paquin ou Bobby Cannavale.