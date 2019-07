Regresso a Reims não perdeu nada da sua força

Quando Didier Eribon recorda os seus tempos de adolescente, Reims surge-lhe como “a cidade do insulto”. “Quantas vezes não me chamaram aí ‘panasca’ e outros nomes equivalentes? Não sei dizê‑lo”, confessa no capítulo V, pouco antes do epílogo, do seu livro Regresso a Reims [Retour à Reims no original], publicado em França em 2009 e que agora chega a Portugal. Uma constatação prosaica, lapidar, cortante. É a sua homossexualidade que, assegura-nos ele, terá sido o motor da sua fuga, da sua emancipação para muito longe do seu meio de origem, operário, pobre, inculto. A sua reinvenção apenas será escrita após ter cortado as ligações com a sua família e conhecidos, os ter apagado da sua vida, durante 35 anos, até por fim não conseguir reconhecer os seus irmãos se se cruzasse com eles na rua.

Continuar a ler