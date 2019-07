Tudo calmo na frente argentina

Um rancho chamado La Quietud (“a calma”), cujos portões se abrem no princípio do filme e se voltam a fechar no fim, e onde o que se passa é tudo menos “quietude”.

É a metáfora-chave do filme de Pablo Trapero e não podia ser mais óbvia: é a fachada da Argentina contemporânea e da sua burguesia, imaculada por fora e por dentro roída por um passado histórico (a relação com o regime ditatorial).

Continuar a ler