Filha de Beyoncé e Jay-Z já tem uma canção no top dos EUA

Já diz o ditado que “quem sai aos seus, não degenera”. Blue Ivy, a filha do casal Beyoncé e Jay-Z, já começou a seguir as pisadas dos pais no mundo da música. A menina de 7 anos participou numa das canções do álbum inspirado pelo clássico da Disney O Rei Leão, cujo remake estreou oficialmente em Portugal no passado dia 18.

O tema Brown Skin Girl, que junta Beyoncé, Blue Ivy, Saint Jhn e Wizkid, integra o disco The Lion King: The Gift – um álbum que teve a curadoria da mãe –​, e acabou de entrar para o top da Billboard (Billboard Hot 100) para o 76.º lugar.

Esta não é a primeira vez que Blue Ivy faz uma participação musical de sucesso. Em 2016, Jay-Z gravou a voz da filha para a canção Glory que também chegou à tabela da Billboard R&B/Hip-Hop Songs.