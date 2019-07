Até o gelo das zonas mais elevadas da Gronelândia está a derreter

A Gronelândia está a registar um dos maiores eventos de fusão de sempre. Todos os anos, há gelo que derrete durante o Verão, mas este ano o fenómeno começou mais cedo. E a onda de calor que esta semana alcançou a ilha está a afectar quase toda a superfície, incluindo a situada nas maiores altitudes.

Considera-se que há uma onda de calor sempre que as temperaturas ficam cinco graus acima do esperado durante pelo menos três dias. E isso não é invulgar, como lembra Francisco Ferreira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e presidente da associação ambientalista Zero. As que se formam no deserto do Saara tendem a entrar por Portugal ou Espanha, a atingir apenas os países do Mediterrâneo. Esta “é mais intensa e mais extensa” do que é comum.

Primeiro, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha registaram temperaturas recorde. Depois, a Noruega, a Finlândia e a Suécia até reportaram “noites tropicais”. Agora, há estragos na Gronelândia, que faz parte do Reino da Dinamarca e é detentora da segunda maior reserva de gelo do mundo.

Este é um dos dois grandes eventos de degelo da última década, realça, numa conversa telefónica, Francisco Ferreira. E o que está a acontecer agora pode ser ainda maior do que o que aconteceu em Julho de 2012, quando 98% da camada de gelo da ilha sofreu algum grau de derretimento à superfície.

O que mais está a chamar a atenção dos cientistas é a extensão deste novo episódio. As temperaturas estão acima do esperado desde Abril, antecipando a época anual de degelo. Entre 11 e 20 de Junho, já houve um nível excepcional de fusão. Só naqueles dias, o manto de gelo perdeu o equivalente a 80 biliões de toneladas.

Neste momento, a onda está a afectar até os pontos mais altos da ilha. Na Summit Camp, estação localizada mais ou menos a meio do manto de gelo, 3216 metros acima do nível do mar, durante oito horas de terça-feira a temperatura atingiu zero graus Celsius. Quinta-feira, como esta quarta-feira, a temperatura deverá continuar próxima naquele nível.

São dois episódios muito significativos no curto espaço de sete anos. Excedem tudo o que foi observado por satélite nas últimas décadas. Para encontrar um evento semelhante, os cientistas recuam à década de 1880. E para voltar a encontrar outro antes desse, estimam que seja preciso recuar até 1100. Será este um ponto sem retorno? Francisco Ferreira acha que não. “Não é o ponto de ruptura, mas estamos perto”, diz.

O que acontece na Gronelândia não afecta apenas aquela região autónoma da Dinamarca. É má notícia para o planeta inteiro, sobretudo para as regiões costeiras e países insulares como o Kiribati, já que o excesso de água doce escorre para mar. Em 2012, a água produzida pela fusão de gelo acrescentou mais de um milímetro ao nível do mar (nem todas as áreas do globo são afectadas da mesma maneira, nos países nos trópicos, por exemplo, esse aumento pode ser de dois milímetros ou mesmo mais). Este ano, já está a taco-a-taco.

O problema não começou agora. “Desde o período pré-industrial, a temperatura já aumentou um grau, mas este aumento não é igual em todo o planeta”, salienta Filipe Duarte Santos, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. “Aumenta mais no território continental do que no oceânico. E está a aumenta mais no hemisfério Norte e isso porque nas últimas décadas tem havido derretimento ou fusão de gelo oceânico, isto é, do gelo que flutua no mar.” O gelo, explica, funciona como um espelho reflector. Sem ele, a radiação solar é absorvida pela água do mar.