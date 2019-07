Hoje é dia mais crítico para os incêndios por causa do vento forte e temperaturas altas

Os distritos de Faro, Leiria e Lisboa estão nesta terça-feira sob aviso amarelo por causa dos ventos fortes até ao final da tarde, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A partir da tarde, prevêem-se rajadas que podem chegar aos 75 quilómetros/hora junto ao cabo Raso e na serra de Monchique; também no Porto, as rajadas podem chegar aos 60 quilómetros/hora na faixa costeira. Além do vento, haverá uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior e prevê-se céu pouco nublado ou limpo.

Em Alcoutim (distrito de Faro), as temperaturas máximas chegarão aos 35 graus Celsius nesta terça-feira; em Tavira e em Mourão, os termómetros atingirão os 34ºC. Em Lisboa, as máximas serão de 26ºC (como em Sines, Coimbra e Viseu) e, no Porto, os termómetros registarão uma máxima de 22ºC, tal como em Aveiro. Já Braga, Vila Real e Bragança terão 27ºC de máxima.

Nos Açores haverá chuva e céu nublado, com temperaturas a chegar aos 27ºC de máxima. Também no arquipélago da Madeira o céu estará encoberto, mas sem chuva, com os termómetros a bater nos 26ºC.

Na segunda-feira, a Protecção Civil alertou que esta terça-feira seria o dia mais crítico no que toca a risco de incêndio, sobretudo “em termos da intensidade do vento (durante o dia todo), em particular o distrito de Faro (principalmente o barlavento algarvio) e as regiões Centro e Sul, podendo ocorrer rajadas até 70 km/h (principalmente nos distritos de Lisboa e Leiria)”. Quanto ao calor, sublinha-se uma “subida gradual dos valores de temperatura máxima” que, no caso do interior alentejano, poderia chegar aos 40ºC.

A Protecção Civil apela ainda para a “adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural”. Perante a escalada do risco de incêndio, a Protecção Civil recorda que é proibida a realização de queimadas, bem como “o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural” e o “lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes”. A fumigação ou desinfectação de apiários também está proibida, excepto “se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de fagulhas”.

Risco muito elevado de exposição UV

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O território de Portugal continental, a região Autónoma da Madeira e a ilha de São Miguel, nos Açores, apresentam nesta terça-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA. No arquipélago dos Açores, segundo o IPMA, estão em risco elevado de exposição à radiação UV as ilhas da Terceira, Faial e Flores.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo). O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. com Lusa