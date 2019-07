Só 6% das decisões sobre as avaliações de impacto ambiental são desfavoráveis

Nas últimas décadas, foram submetidas mais de três mil avaliações de impacte ambiental (AIA) à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Dos cerca de 2300 estudos para os quais existe informação sobre as decisões tomadas no Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental, só em 6% os pareceres da APA — ou de outra entidade responsável pela AIA, que podem ser comissões de coordenação e desenvolvimento regional​ ou outras organização de âmbito regional, no caso das ilhas — foram desfavoráveis ao avanço dos projectos.

