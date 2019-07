Ministério Público abre inquérito à compra de golas inflamáveis

O Ministério Público abriu um inquérito à aquisição dos equipamentos destinados ao programa Aldeia Segura, entre os quais se incluem os polémicos kits de emergência e golas antifumo inflamáveis, disse a Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO.

Segundo fonte oficial da PGR, o inquérito “corre termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal”.

As 70 mil golas antifumo, com um custo de 125 mil euros, são de material inflamável e não têm tratamento anticarbonização, avançaram na sexta-feira o Jornal de Notícias e o Observador.

No sábado, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mandou abrir um inquérito urgente sobre contratação de material de sensibilização para incêndios.

O caso motivou a demissão do técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Protecção Civil e também presidente da concelhia do PS/Arouca. O Jornal de Notícias noticiou que foi Francisco Ferreira quem recomendou as empresas para a compra deste material entregue às 1.909 povoações abrangidas pelo programa.