A maternidade é “um peso terrível” e “uma injustiça” para muitas mulheres

A definição socialmente aceite do que é ser mãe – do que é ser “boa mãe” pelo menos – aproxima-se bastante dos ideais românticos das histórias cor-de-rosa: é abnegada, disponível, inundada de afecto e amor incondicionais pelo seu bebé. Torna-se exímia nas melhores técnicas para congelar a sopa (com legumes biológicos, de preferência), dispensa as papas instantâneas sem se exasperar, e, proprietária de uma infinita paciência, faz-se omnipresente em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Nunca falta a uma reunião da escola, jogo de futebol ou espectáculo de bebé.

