GNR deteve 17 pessoas em Ovar por tráfico de droga

A GNR deteve em Ovar, no distrito de Aveiro, um grupo de 17 pessoas por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 750 doses individuais de droga, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR refere que os suspeitos foram detidos sábado e domingo, na freguesia de Esmoriz, durante uma operação especial de prevenção criminal, tendo como principal objectivo a dissuasão do tráfico e do consumo de droga, bem como da posse de armas proibidas.

Além das detenções, foram identificadas 19 pessoas por consumo de estupefacientes, sendo elaborados autos de notícia por crime e de contra-ordenação, respectivamente.

No decorrer destas acções foram também apreendidas 540 doses de MDMA (ecstasy), 209 doses de haxixe e cinco doses de liamba.

Relativamente às detenções, os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Ovar.

Esta operação contou com militares do Destacamento Territorial de Ovar e do Comando Territorial de Aveiro e por binómios cinotécnicos dos Comandos Territoriais de Aveiro, de Viana do Castelo e de Viseu.