Barcos da Transtejo vão parar esta tarde

O transporte fluvial da Transtejo está, durante a tarde de terça-feira, temporariamente interrompido devido à realização de um “plenário convocado por um sindicato representativo dos trabalhadores da Transtejo”, lê-se num comunicado da empresa.

O serviço que faz a ligação por barco das duas margens do Tejo está suspenso no sentido Cacilhas – Cais do Sodré, a partir das 14h20, até às 17h35, hora a que sairá o primeiro barco.

Os barcos que saem do Cais Sodré com destino a Cacilhas estão interrompidos desde as 14h35 até às 17h50, hora do primeiro barco.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do Montijo para o Cais do Sodré os barcos estão parados desde as 14h e só retomam a circulação às 18h30. O serviço é retomado no sentido Cais do Sodré – Montijo com o primeiro barco a sair às 18h.

Do Seixal para Lisboa, a travessia está interrompida desde as 14h e apenas será retomada a partir das 18h15. Os primeiros barcos a saírem do Cais do Sodré para o Seixal têm hora marcada para as 17h55.

O barco que faz a ligação entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém está suprimido até às 19h, hora a que é retomada a circulação. O barco directo de Porto Brandão para Belém retoma o serviço às 18h10. O barco que faz o transporte de passageiros entre os portos de Belém, Porto Brandão e Trafaria está fora de serviço desde as 13h30 e retoma o serviço às 18h30, hora a que sai o primeiro barco.