Índia cumpre a promessa antes do tempo e duplica população de tigres

A Índia conta actualmente 2977 tigres, mais do dobro do número registado em 2006, cumprindo antes do previsto o objectivo fixado em 2010, de duplicar em 12 anos a população de felinos.

Com uma população de “quase três mil tigres”, a Índia transformou-se “num dos habitats mais seguros do mundo” para os felinos, afirmou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao apresentar a última contagem daquela espécie no país, por ocasião do Dia Internacional do Tigre, na segunda-feira.

De acordo com o relatório do Governo, a população de felinos no país aumentou 33% desde 2014, quando o número estimado de tigres era de 2226 exemplares contra os actuais 2977.

Em relação aos dados de 2006, ano em que as autoridades indianas começaram a contabilizar, pela primeira vez, a população de tigres através de novas tecnologias e não apenas com base na localização de pegadas, o número de tigres duplicou.

A Índia cumpre assim a histórica declaração de 2010, na cimeira global do tigre, em São Petesburgo, na qual 12 países asiáticos, incluindo a Rússia e a China, se comprometeram a duplicar a população de tigres em 2022.

Actualmente, a Índia acolhe 70% da população mundial de tigres, uma espécie que também vive no Bangladesh, Vietname, Tailândia, Nepal ou Camboja.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tigre é muito usado na medicina tradicional chinesa e o tráfico na Ásia é uma das maiores ameaças à preservação da espécie.

Mais populares A carregar...

Os projectos mineiros, a construção de barragens ou a desflorestação para campos agrícolas são outras das ameaças para os tigres.