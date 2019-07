Hospital Veterinário da U.Porto lança campanha contra abandono animal

O Hospital Veterinário da Universidade do Porto (UPVet) lançou uma campanha de sensibilização para o abandono animal, alertando para o facto de entre Janeiro e Agosto de 2018 terem sido recolhidos 14 mil animais.

Segundo o UPVet, a acção “vai decorrer dentro da Universidade do Porto, nas diversas faculdades e institutos até ao final de Setembro” e pretende alertar que a “chegada do Verão é sinónimo de férias, mas para os animais é também uma época marcada pelo aumento do abandono”.

“Esta campanha alerta para a crescente dimensão do problema que é demonstrado através dos 14 mil animais recolhidos na rua em período homólogo do ano passado — entre Janeiro e Agosto de 2018 —, um número avançado pela Ordem dos Veterinários”, refere a nota de imprensa. A campanha conta com vários slogans e imagens alusivas ao abandono animal, apelando a quem tem um para que “não contribua para este número”.

Ainda segundo o documento, o UPVet é um centro de atendimento veterinário integrado nos serviços à comunidade do ICBAS, que dá formação prática aos estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária e presta serviços clínicos veterinários à população, tendo inclusivamente um serviço permanente de urgência.