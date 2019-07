Mulheres ganham mais do que homens na selecção de futebol dos EUA

A Federação de Futebol dos Estados Unidos revelou esta terça-feira, 30 de Julho, que as jogadoras da sua selecção foram mais bem pagas do que os homens, analisando o período que vai de 2010 a 2018.

Em carta assinada pelo presidente da US Soccer, Carlos Cordeiro, a federação diz que pagou às mulheres 34,1 milhões de dólares (cerca de 30,6 milhões de euros) em salários e bónus, enquanto os homens se ficaram pelos 26,4 milhões (cerca de 22,7 milhões de euros).

A US Soccer refere ainda, por outro lado, que foram as selecções masculinas a gerar mais receitas, com 185,7 milhões em 191 jogos, contra 101,3 milhões em 238 jogos.

Esta posição da federação vem no seguimento da contestação pública das jogadoras que conquistaram o Mundial disputado em França. Já em Março tinham avançado com um processo na justiça federal por “descriminação de género institucionalizada”, o que incluía compensações monetárias desiguais.

Entretanto, as duas partes aceitaram a mediação para resolver o diferendo, sem que se chegue a julgamento.