Um balancé para procurar o “equilíbrio” entre os EUA e o México

Sentar-se num balancé é perceber que “as acções que acontecem num dos lados têm uma consequência directa no outro”. Os arquitectos Ronald Rael e Virginia San Fratello olharam para a fronteira entre os Estados Unidos e o México e projectaram um baloiço para reflectir, e quem sabe procurar, “o equilíbrio delicado entre as duas nações”, explica o primeiro no Instagram.

Os desenhos da instalação artística, chamada Teeter Totter Wall, tinham sido divulgados no site do atelier dos dois arquitectos em 2010 e expostos no MoMa, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 2016. A estrutura demorou quase dez anos a ligar os dois lados da fronteira, mas a 28 de Julho crianças e adultos separados por uma divisão de ferro brincaram juntos. Os três balancés cor-de-rosa foram finalmente instalados na vedação da fronteira entre Sunland Park, no Novo México, e a zona de Anapra, no México.

Ronald Rael, professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia, já imaginou e desenhou a divisão da fronteira como um teatro, o maior xilofone do mundo ou uma biblioteca onde se poderiam trocar livros de duas nações. No livro Borderwall as Architecture (2019), o arquitecto protesta contra os mais de mil quilómetros de barreira física, ao mesmo tempo que os transforma e imagina soluções de diálogo que diminuam o impacto de um muro que divide a paisagem.

Em Setembro de 2017, o artista francês JR criou uma instalação na fronteira inspirada numa criança de 12 meses nascida na cidade de Tecate, no México. E em Fevereiro, crianças e jovens jogaram ténis num campo improvisado dos dois lados da fronteira.

A imigração é um dos temas mais marcantes da presidência de Donald Trump, que prometeu construir um muro pago pelos mexicanos. A 27 de Julho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu autorizar a utilização de verbas do Departamento da Defesa para o avanço da construção. “O que é uma fronteira? É uma linha num mapa, um lugar onde culturas se misturam de formas lindas, por vezes violentas e ocasionalmente ridículas”, perguntou e respondeu Rael, numa TED Talk. “E um muro? Uma resposta demasiadamente simplificada para toda essa complexidade.”