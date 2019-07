Sete casas em Guimarães, lado a lado

São sete casas lado a lado, umas mais à frente, outras que recuam. Como se "estivessem a reclamar o seu posicionamento" no terreno comum, brinca o arquitecto Hugo Lobo. Estão numa zona limite, na transição "do urbano para o rural", em Guimarães, e a solidez dos materiais crus que constituem os blocos "estabelece uma relação de perfeita harmonia" com as árvores e os espaços verdes que rodeiam cada habitação. "As habitações desenvolvem-se praticamente todas ao nível do primeiro piso", explica o arquitecto, ficando o rés-do-chão destinado à garagem, zona de entrada e arrumos.

As Box XL Houses são as maiores habitações de uma série de casas "caixa" que o Grupo Zegnea tem vindo a construir em Guimarães. Quanto mais nos aproximamos do centro da cidade, "mais pequenas elas vão ficando". As que estão na baixa, num terreno destinado a uma casa que, afinal, deu lugar a quatro habitações familiares, foram as primeiras. Ganharam forma com a chegada da crise financeira. Tal como em 2009, o objectivo com estas casas, dez anos depois em tamanho XL, foi optimizar ao máximo o terreno, sem "massificar o conjunto".