Deficiência nos jovens que usam óculos

Li na 1.ª página do PÚBLICO de 27 de Julho uma notícia sobre a pensão de 62 euros até aos 24 anos só por se usarem óculos. Se fosse no dia 1 de Abril ainda me ria, mas nesta data não, e fui ler o que dizia o artigo numa das páginas interiores. Não queria acreditar e voltei a ler outra vez e até houve uns pontos que li de novo, porque era lá dito que aos médicos oftalmologistas era pedido um documento a justificar essa deficiência e os seus efeitos no desenvolvimento da criança.

Eu comecei a usar óculos aos 11 anos, fiz o Liceu, a Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra e fiz a minha especialidade de Oftalmologia sempre com a tal deficiência de óculos na cara. Mesmo assim um Professor da Universidade do Porto convidou-me a vir de Coimbra para o Porto. Coitado do Senhor Professor que passou por cima da minha deficiência...

Senhores ministros, só para simplificar gostava de lhes dizer que um olho pode ser vítima de diversas patologias, umas mais complicadas que outras e algumas destas situações infelizmente acabam por vezes em graves e irrecuperáveis deficiências. Mas as dos vícios ópticos nada têm a ver com patologias ou qualquer tipo de doenças, e quando devidamente corrigidas com os vários tipos de lentes que cada vez mais temos ao nosso dispor a visão também fica devida e totalmente corrigida, mesmo que pela vida fora se tenha de alterar alguma refracção. Isso é normal e não se trata de qualquer tipo de deficiência. Só nem quero pensar que o que li em letras bem gordas se possa tratar de uma publicidade política em vésperas de eleições. Peço desculpa mas não podia deixar de terminar assim este texto.

Manuel Pinho Rocha, Porto​

PSD

Depois de ter visto e lido as notícias sobre a liderança de Rui Rio, bem como as suas escolhas para as listas de candidatos à Assembleia da República, fiquei surpreendido pela negativa. E esta minha surpresa advém do facto de, no PSD, haver vozes que pré-anunciam um mau resultado do partido nas eleições legislativas tão somente porque houve caras conhecidas que perderam o lugar que pensavam estar garantido. Explico-me melhor: a ideia de pôr novos nomes nas listas e, desses nomes, haver pessoas novas em idade e em experiência, é boa. Os críticos de Rui Rio ficaram, possivelmente, amuados com o facto de não terem assento parlamentar, quando o que devem é apoiar um líder legitimamente eleito.

José Alberto Oliveira, Porto

Parasitas da Internet

É muito bonita a história da independência financeira e trabalhar por conta própria, mas estes novos empregos de “youtubers” e “influenciadores digitais” cheira a parasitismo moderno. Seduzir jovens e adolescentes através de vídeos de conteúdo duvidoso e inútil não é empreendedorismo, é viver à custa das visualizações de seguidores e subscritores das redes sociais. A maior parte dos assuntos é desinteressante, supérfluo, um negócio de Internet que estupidifica gerações mais novas. Já estou como o Chato, personagem da série “Os Contemporâneos, da RTP, interpretada pelo actor Nuno Lopes: “vão mas é trabalhar!”

Emanuel Caetano, Ermesinde