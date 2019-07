Queda de avião militar em zona residencial faz pelo menos 18 mortos no Paquistão

Um avião militar paquistanês, que realizava um voo de treino, despenhou-se esta terça-feira numa área residencial da cidade de Rawalpindi, provocando a morte dos seus cinco tripulantes e de pelo menos 13 civis. Um acidente originou um incêndio e uma densa nuvem de fumo, que deixou uma pilha de destroços no local.

Em comunicado, o Exército paquistanês informou que o avião realizava um exercício de rotina quando se despenhou, sem revelar, no entanto, as causas do acidente ou o tipo de aeronave. A BBC avança que se trata de um King Air 350.

As equipas de socorro militares e civis transportaram pelo menos 12 feridos para os hospitais da cidade e apagaram o incêndio, revelando as ruínas fumegantes de uma habitação, que aparenta ter sido atingida em cheio pelo avião.

“O avião atingiu um dos lados do edifício e a sua estrutura colapsou totalmente”, disse um funcionário militar presente no local, citado pela Reuters.

O local do acidente – uma vila próxima de Bahia Town, um complexo urbanístico abastado – foi imediatamente circundado por veículos militares e dos serviços de emergência e os soldados tiveram de afastar uma multidão de pessoas que se aproximaram.

“Estava acordado quando o avião, que já estava a arder no ar, sobrevoou o meu quarto”, contou uma testemunha à BBC. “Era um avião pequeno, mas o som que fazia era aterrador. Depois despenhou-se contra a casa onde residia uma família”.

“A cauda do avião estava a arder. Demorou dois ou três segundos antes de o avião se ter despenhado a cerca de quatro habitações da minha casa. Ardeu até às cinzas”, disse outro vizinho, citado pela cadeia britânica.

De acordo com um porta-voz dos serviços de emergência, “todos os corpos” ficaram “seriamente queimados” pelo incêndio, pelo que “serão necessários testes de ADN para se identificarem as vítimas”.

Rawalpindi é próxima de Islamabad, capital do Paquistão, e é onde estão sediados os quartéis-generais do Exército.