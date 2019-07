Trotinetas eléctricas da Circ evitam emissão de dez toneladas de dióxido de carbono em Matosinhos

A Circ, uma empresa de trotinetes partilhadas que opera no Grande Porto, assegura que em dois meses de uso destes veículos em Matosinhos foi evitada a emissão de dez toneladas de dióxido de carbono. Este valor corresponde às emissões de CO2 equivalentes atiradas para a atmosfera pela Refinaria da Petrogal em dois minutos de laboração, segundo dados de 2016 da Associação Ambientalista Zero, em que esta unidade fabril aparecia em sexto lugar no rol das principais fontes de emissões do país.

Felix Petersen, director geral da Circ para Portugal, considera, citado em comunicado, que estes números dão uma “percepção real de que as viagens de trotinetas contribuem activamente para a descarbonização das cidades”, acrescentando que estas “são viagens mais ecológicas e mais eficientes, que estão a mudar a mobilidade urbana de quem vive nas cidades”.

A entrada da Circ em Matosinhos é feita o âmbito do programa WeShare by AYR do CEiiA (Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel). Foi criada uma unidade de crédito - o AYR - que será usada para troca por bens e serviços, resultado da opção por um meio de transporte que evita a emissão de gases com efeito de estufa. O resultado agora alcançado leva Catarina Selada, responsável da área de cidades do CEiia, a congratula-se com os resultados: “Os AYR funcionam como uma moeda da sustentabilidade”.

Já o vereador da Mobilidade da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, também citado em comunicado, frisou que “o objectivo é criar um verdadeiro ecossistema, com a integração de outros modos de mobilidade sustentável, como bicicletas partilhadas e transportes públicos”.

Presentes em Matosinhos, Gondomar, Maia e Vila Nova de Gaia, a Circ pretende alargar-se, em breve, a toda a área metropolitana do Porto. Em funcionamento 24 horas por dia, embora com menos disponibilidade de trotinetas durante a noite, os veículos são “mais rápidos, mais ecológicos e mais leves”, pelo que esta empresa alemã acredita que possam ser cada vez mais utilizados “em combinação com os transportes públicos e com o carro”, explicou ao PÚBLICO Felix Petersen.

Incentivando o uso responsável dos veículos, a Circ oferece um desconto de 50% no desbloqueio da viagem aos utilizadores que estacionem nas zonas indicadas pela Câmara de Matosinhos.

Cada viagem tem um custo inicial de um euro, a que acrescem 15 cêntimos por cada minuto de utilização. Os veículos poderão circular na estrada ou nas ciclovias e cada utilizador tem de ter, no mínimo, 18 anos para andar na trotineta, recomendando-se o uso de capacete.

A Circ conta com equipas próprias que asseguram, diariamente, o carregamento das baterias, a verificação da segurança das trotinetas, o seu correcto estacionamento e a sua colocação nas zonas de estacionamento estabelecidas.

