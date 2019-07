Em Matosinhos o transporte público vai ser gratuito até alunos terminarem o secundário

Avança já no próximo ano lectivo e a inscrição pode ser feita online já a partir de Agosto. Em Matosinhos todos os alunos com mais de 13 anos, inscritos em escolas do concelho, vão poder solicitar um passe monomodal para deslocações feitas dentro do município, aprovou nesta terça-feira a autarquia em reunião do executivo municipal.

A proposta aprovada surge como medida complementar ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que garante a gratuitidade a menores até aos 12 anos de toda a área metropolitana. Se o passe sub-13 permite a circulação na rede intermodal Andante, em Matosinhos, acima dos 13 anos, o passe Estudante-Maré servirá para ser usado no transporte público operado pela ViaMove, que no início deste ano substituiu a Resende no concelho e é responsável por 63% da operação realizada por transporte público do município. O resto da quota do serviço, 37%, é feito pela STCP.

A medida abrangerá cerca de 8 mil estudantes, correspondente ao número de jovens acima dos 13 anos que frequentam estabelecimentos de ensino do concelho. Em Matosinhos há 16559 alunos do ensino não-superior. Cerca de metade têm mais de 13 anos.

De acordo com o documento levado a votação, actualmente, apenas cerca de 1500 desses alunos usam o transporte público na rede ViaMove - cerca de 18% do total dos 8 mil matriculados em Matosinhos. A ideia será chegar aos que ainda não se deslocam em transporte público, no âmbito das políticas de descarbonização em curso no concelho. Serve esta medida agora aprovada, de acordo com o vereador da Mobilidade, José Pedro Rodrigues, que assina a minuta, para chegar a uma população em idade de sensibilização para novos hábitos.

Para isso a autarquia disponibiliza 500 mil euros para pagar os passes aos estudantes. Este valor, tendo em conta que o passe custa 16 euros, permitirá cobrir a despesa correspondente a 2760 passes. A partir daí fica a ViaMove responsável por arcar a despesa dos restantes. No máximo, se todos os alunos que ainda não o têm requererem passe, a empresa está disponível para prescindir de um valor que, no limite, pode ascender a 1 milhão de euros. Porém, para a empresa ter de passar a arcar com essa responsabilidade, mesmo numa despesa mínima, terá de existir uma procura acima de 85% face ao valor actual.

Esta determinação levada a cabo por Matosinhos tem correspondência num conjunto de medidas que passam pela renovação da frota associada à operação da Maré (marca da ViaMove), segundo o autarca, quase renovada na totalidade. Face ao legado que a Resende deixou ao novo operador - do qual continua a fazer parte com uma quota de 49% -, em 2019 o novo responsável pelo serviço passou de uma frota com idade média de 15,5 anos para 13,5 anos.

Linha da Via Norte duplicou passageiros<_o3a_p>

José Pedro Rodrigues sublinha ainda o aumento “progressivo” de utilizadores mensais na nova linha 128, criada para servir a zona da Via Norte. Desde Maio, quando começou a circular, passou de cerca de 130 passageiros por dia para 281 (valores de Junho), nas 17 viagens diárias que faz, tendo assim “duplicado”.

No final de Junho a câmara do Porto já tinha aprovado proposta semelhante, mas apenas para jovens até aos 15 anos e com acesso ao passe intermodal Andante, com a ressalva de que o objectivo seria alargar a idade limite. Em Matosinhos, não há limite de idade, desde que os alunos estejam matriculados num estabelecimento de ensino não-superior. Ao município liderado por Rui Moreira esta medida custará 1 milhão de euros, sendo que o formulário de adesão estará disponível na altura das matrículas nos estabelecimentos de ensino.

Quanto ao passe sub-13, a Área Metropolitana do Porto anunciou esta terça-feira que os pedidos para emissão dos novos títulos gratuitos, para quem já tiver passe Andante, deverá ser solicitado a partir do final de Agosto nas lojas Andante. Os que ainda não têm podem pedir a emissão do cartão directamente no estabelecimento de ensino. A partir de 15 de Outubro todos os pedidos serão feitos nos pontos de venda Andante.<_o3a_p>