A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira abre portas a D. Fernando, O Belo Inconstante

A História de Portugal volta a sair dos livros para as ruas do centro histórico feirense. Numa tradição com 23 anos, que atrai milhares de visitantes, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria recua nesta edição ao século XIV, mais precisamente ao reinado de D. Fernando, rei de Portugal e do Algarve entre 1367 e 1383. D. Leonor Teles, sua esposa e rainha “mal-amada” pelo povo, também é evocada no programa.

Assumida como a “maior recriação histórica da Europa”, palavras da organização, a festa propõe-se a contar e decalcar pedaços da história da nação, com um ambiente à altura da herança.

Foto Paulo Pimenta

O cenário (leia-se ruas) é decorado com pompa e circunstância e complementado com 1600 performances, seis praças de animação e 22 áreas temáticas interactivas e expositivas. Aos cortejos, julgamentos e intrigas reais, juntam-se cavaleiros, guerreiros, donzelas, bailarinas, mercadores, artesãos, saltimbancos e cuspidores de fogo.

No alinhamento estão também espectáculos de grande formato no Terreiro das Guimbras (O Chamamento, Flor do Reino e Lides Fernandinas, a partir das 18h) e actividades como a subida às ameias do castelo, o treino de escudeiros, o tiro com arco, a feira franca ou o souk.

No capítulo do real descanso, para retemperar energias e curar maleitas, a Quinta do Castelo convida a usufruir dos banhos de São Jorge, um espaço dinamizado pelas termas com o mesmo nome, servido por um lago e grutas artificiais, onde se retratam os costumes do termalismo da época (banhos pulverizados e unguentos incluídos), enquadrados com melodias de harpa e bailados que se repetem a cada meia-hora. Está aberto todos os dias, entre as 15h e as 24h, com bilhetes a 3€ (adulto) e 1€ (dos quatro aos dez anos).

Para quem procura uma experiência (ainda) mais realista, há outras propostas que servem todas as idades: da Princesa por um Dia ao Guerreiro por um Dia, passando pelos Repasto no Povoado e Casar na Viagem.

Este ano, o recinto conta ainda com uma nova entrada, na Rua do Carvalhal, e estacionamento gratuito no Europarque, servido por um transfer diário, entre as 14h e a 1h (1€/pessoa).

Foto DR

Viagem Medieval em Terra de Santa Maria SANTA MARIA DA FEIRA Centro histórico

De 31 de Julho a 11 de Agosto. Segunda a sexta, das 14h à 1h; sábado e domingo, das 12h à 1h.

Bilhetes diários a 2,50€ (segunda a quinta), 3,50€ (sexta e domingo) e 4,50€ (sábado). Pulseira da Viagem a 8€

www.viagemmedieval.com

A festa é organizada pelo município em parceria com a Feira Viva e Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira.