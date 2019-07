Oito roteiros para descobrir de carro o centro do país

A Turismo Centro Portugal apresentou oito roteiros turísticos da região, um por cada comunidade intermunicipal, sob o lema “Road Trips Centro de Portugal – 1 dia é bom, 2 é óptimo, 3 nunca é demais”.

Trata-se de pequenos livros em papel com informações para quem quiser descobrir de carro o território dos municípios que integram a Entidade Regional Turismo Centro. A saber: Ria de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria, Oeste, Médio Tejo, Beira Baixa, Serra da Estrela e Viseu Dão Lafões. Em conjunto, serão colocados nos postos de turismo da Região Centro 16 mil exemplares.

Foto

Em cada um dos guias, são propostas oito viagens de três dias que integram não só os produtos turísticos mais distintivos das oito Comunidades Intermunicipais (CIM) da Região Centro (os museus e atracções obrigatórias, as praias mais secretas, as iguarias tradicionais ou os melhores locais para captar fotografias), mas também recursos exclusivos e transversais, como o Património Mundial do Centro.

“Estas road trips resultam de um trabalho de articulação da estratégia de promoção e comunicação da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal para os produtos turísticos integrados das CIM do Centro”, disse o presidente da Turismo Centro, referindo a importância dos roteiros para a coesão territorial.

Pedro Machado salientou o carácter pioneiro da colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro na elaboração de uma estratégia turística na Região, tendo como interlocutor privilegiado as Comunidades Intermunicipais.

Um exemplo dessa maneira de actuar foi a recente apresentação do livro Património da Humanidade do Centro de Portugal, sobre os mosteiros de Alcobaça e Batalha, a Universidade de Coimbra-Alta e Sofia e o Convento de Cristo, lugares que são Património da Humanidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa reconheceu o papel da Turismo do Centro na elaboração da estratégia turística para a região, que privilegia as CIM.

Nos roteiros não falta uma secção com dicas para uma viagem perfeita e dicas para uma viagem amiga do ambiente. Os roteiros em papel serão distribuídos pelos postos de turismo e estão disponíveis para download aqui.

Foto