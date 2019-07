Vendas da Huawei crescem 23,2% até Junho

A Huawei anunciou esta terça-feira que as vendas no primeiro semestre do ano registaram um aumento homólogo de 23,2%, para o equivalente a 52.333 milhões de euros, apesar da ofensiva de Washington para boicotar a gigante chinesa das telecomunicações.



Nos primeiros seis meses de 2019, a Huawei vendeu 118 milhões de unidades de diferentes produtos, incluindo uma subida homóloga de 24% nas vendas de telemóveis.



Trata-se de um ritmo de crescimento superior ao registado na totalidade de 2018, de 19,5%.



O presidente da Huawei, Liang Hua, admitiu, no entanto, que as vendas sofreram “algum impacto” desde que Washington impôs restrições à empresa, mas não avançou mais detalhes.



Os Estados Unidos acusam a maior fabricante mundial de equipamentos para firmas de telecomunicação e Internet de cooperarem com os serviços secretos chineses.



Washington, que proibiu já a Huawei de participar na implantação da rede de Quinta Geração (5G) em solo norte-americano, está também a pressionar os aliados a tomarem medidas semelhantes.



Austrália, Nova Zelândia e Japão aderiram já aos apelos e restringiram a participação da Huawei.



Em Maio passado, a Casa Branca colocou a firma numa lista de entidades do Departamento de Comércio, após as negociações falharem em Maio, o que implica que as empresas norte-americanas tenham de solicitar licença para vender tecnologia à empresa.



O veto foi parcialmente suspenso, após Pequim e Washington acordarem um período de tréguas na guerra comercial que travam há um ano.



Liang disse que a Huawei evitou interrupções na produção e vendas, mas ressalvou que continua a ter “dificuldades pela frente”, no segundo semestre do ano.

Continuar a ler