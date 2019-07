Espanhóis e franceses lideram leilão inédito de energia solar

Foram 13 as empresas que conseguiram ser bem-sucedidas no primeiro leilão de capacidade de injecção de energia solar na rede eléctrica, que esteve a decorrer até esta segunda-feira. Feitas as contas, a espanhola Iberdrola foi a empresa que arrematou maior número de lotes – um total de sete – e a francesa Akuo aquela que assegurou mais potência – 370 megawatts (MW), dos 1400 disponíveis –, revelou ao PÚBLICO o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Continuar a ler