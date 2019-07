Seferovic prolonga até 2024 o contrato com o Benfica

O avançado internacional suíço Haris Seferovic prolongou o contrato com o Benfica por dois anos, até 2024, anunciou nesta terça-feira o campeão português, mantendo a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros.

Seferovic, de 27 anos, foi o melhor marcador da I Liga na época passada, com 23 golos, contribuindo decisivamente para a conquista do título nacional por parte da equipa lisboeta.

O avançado transferiu-se sem custos para o Benfica antes do início da época 2017-18, depois de o contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt ter expirado, e marcou 34 golos em 80 jogos nas duas temporadas ao serviço dos “encarnados”, em todas as competições.

“Queremos fazer mais golos do que no ano passado, mas quero sobretudo estar bem, sem lesões. Tenho de trabalhar muito para o conseguir”, declarou Seferovic à BTV, assumindo sentir-se feliz em Portugal.