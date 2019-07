O PSV foi afastado da rota da Champions

Já são conhecidos os primeiros clubes qualificados para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o PSV Eindhoven está fora do lote. Num dos jogos mais equilibrados da segunda ronda de apuramento, os holandeses foram afastados pelo Basileia, que recuperou na Suíça da desvantagem da primeira mão.

O PSV tinha apenas um golo de vantagem para gerir, depois do 3-2 na Holanda, mas não conseguiu segurá-lo. Ao perder por 2-1, com Bruma a igualar aos 23’ e Van Wolfswinkel a estabelecer o resultado final aos 68’, acabou por ser eliminado pelo critério de desempate que valoriza os golos marcados fora de portas, depois do 4-4 final.

Na Grécia, o Olympiacos-Viktoria Plzen também concentrava parte das atenções, até porque o 0-0 registado na República Checa deixava tudo em aberto. Mas a formação do Pireu, treinada por Pedro Martins, foi francamente mais forte e assegurou a passagem com uma goleada (4-0), totalmente construída na segunda parte. Guilherme (51’), Guerrero (70’), Brabec (autogolo aos 73’) e o central português Ruben Semedo (82’) deram expressão à superioridade da equipa helénica.

Foto