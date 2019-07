Mónaco fez proposta por Danilo, mas jogador é “intransferível”

Danilo não sairá neste mercado de Verão: a mensagem é do FC Porto, que classifica o capitão como “intransferível”. Num comunicado publicado na manhã desta terça-feira, os “dragões” confirmam que receberam uma proposta do Mónaco pelo internacional português, prontamente rejeitada pelos “azuis e brancos”.

O jornal francês L'Equipe avançou, na segunda-feira, que o Mónaco se preparava para oferecer aos portistas 30 milhões de euros pelo capitão, metade do valor da cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta proposta surgiu dois dias após o jogo de apresentação do FC Porto frente aos monegascos realizado no sábado, que a formação orientada por Leonardo Jardim venceu por 1-0. Mas, ainda mais importante, o avanço do Mónaco acontece dias após um desentendimento entre Sérgio Conceição, treinador dos “dragões”, e o jogador. Esse incidente, ao que tudo indica, terá sido sanado numa reunião entre os envolvidos e Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube.

Danilo Pereira é um dos titulares indiscutíveis no plantel portista, desde que chegou ao emblema da Invicta na temporada 2015-16. A eventual perda de Danilo seria um duro golpe para Sérgio Conceição, depois das saídas de jogadores como Éder Militão, Hector Herrera e Yacine Brahimi.

O FC Porto terá estreia no dia 10 de Agosto, frente ao recém-promovido Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos.