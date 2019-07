Caster Semenya não vai aos Mundiais de atletismo

Caster Semenya não vai estar nos próximos Mundiais de atletismo, que se realizam em Doha, no Qatar, entre 28 de Setembro e 6 de Outubro. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal da Suíça anunciada nesta terça-feira deixa a atleta sul-africana à mercê das regras da Federação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), que a obrigam a tomar supressores de testosterona para competir - algo que Semenya já disse que não iria fazer.

No final de Maio passado, o mesmo tribunal tinha aceite uma providência cautelar de Semenya a suspender temporariamente a decisão do também suíço Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), a ratificar as regras da IAAF, mas acabou por também confirmar a decisão do TAD.

Semenya tem dito que não irá seguir qualquer terapêutica para alterar os seus níveis hormonais e que, nessas condições, não estará no Mundial. “Estou muito desiludida por não poder defender o título que tanto me custou a ganhar, mas isto não me vai impedir de continuar a minha luta pelos direitos humanos de todas as atletas a quem este assunto diz respeito”, disse em comunicado a sul-africana de 28 anos que já foi três vezes campeã mundial dos 800m (2009, 2011 e 2017).