Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela com 80 filmes a concurso

Um total de 80 filmes vão estar a concurso na 25.ª edição do CineEco — Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, a realizar em Seia, no distrito da Guarda, em Outubro, foi anunciado esta terça-feira.

“O mais antigo festival de cinema ambiental do mundo, o único do género em Portugal, conta com uma selecção oficial de 80 filmes, de 20 países, que abordam questões inerentes ao ambiente e à emergência climática, uma reflexão geral sobre o impacto da acção do Homem na Terra”, refere a organização em comunicado esta terça-feira enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, a edição deste ano decorrerá de 12 a 19 de Outubro, em Seia, em simultâneo com a realização do 2.º Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente. A 25.ª edição do CineEco tem como elo condutor a água, um “bem essencial à (sobre)vivência e evolução”, e a sua programação incluirá as mais recentes produções nacionais e internacionais sobre questões ambientais. Ao Grande Prémio Internacional Longas Metragens concorrem dez películas, que “testemunham vertentes diferentes, ainda que transversais, sobre a acção do homem no Planeta”.

Apresentam-se obras “desde os segredos e mistérios escondidos na natureza e o papel do Homem na própria (re)Criação em Genesis 2.0, de Christian Frei e Maxim Arbugaev; até ao storytelling” íntimo e emocional de Grit, de Cynthia Wade & Sasha Friedlander, sobre uma jovem sobrevivente de um tsunami de lama tóxica; passando pela história de vida em dimensões difusas de um tempo pós apocalíptico em Lost reactor, de Alexandra Westmeier”, segundo os promotores.

Na Competição Longas em Língua Portuguesa destacam-se Hálito Azul, de Rodrigo Areias, Amazónia, o Despertar da Florestania, de Christiane Torloni e Miguel Przewodowski, Understory, de Margarida Cardoso, e Alva, de Ico Costa, para além de curtas portuguesas, do Brasil, Moçambique e Cabo Verde, onde se inclui também o Panorama Regional e Competição de Documentários e Reportagens para Televisão.

Em ano de comemoração dos 25 anos, a organização do CineEco reforçou a programação paralela com exposições, instalações artísticas indoor e outdoor, um cine concerto, workshops e oficinas de educação ambiental, provas de vinho e de gastronomia. “De ressalvar a realização de ‘Eco-talks’, pontos de encontro e discussão para troca de experiências, oportunidades e contactos entre profissionais especializados nas áreas do ambiente e do audiovisual, realizadores, directores de cinema e participantes em geral”, acrescenta a fonte.

Este ano, destaca-se ainda a continuidade da iniciativa Escolas no CineEco, que permite que crianças e jovens tenham a oportunidade de visualizar filmes e de conversar com alguns dos realizadores presentes no festival.

O CineEco, que tem Mário Branquinho como director, é organizado pelo Município de Seia e conta com o alto patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas. O evento anual é co-financiado pelo Fundo Ambiental, tem o apoio do Turismo de Portugal e da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.