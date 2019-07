Tribunal decidiu que Dark Horse de Katy Perry é plágio

Um tribunal norte-americano determinou esta segunda-feira que a canção Dark Horse (2013), de Katy Perry, copiou partes de uma música lançada quatro anos antes por um rapper cristão, Flame (cujo nome real é Marcus Tyrone Gray). Segundo este, o beat de Dark Horse é o mesmo usado em Joyful Noise. Já a cantora nega alguma vez ter ouvido a música lançada em 2009 antes de ter gravado a sua.

Depois de uma semana de sessões de tribunal, a decisão do júri (composto por nove jurados) foi unânime: Dark Horse viola os direitos de autor de Joyful Noise. Apesar de o foco ter incidido sobre a produção da música — levada a cabo por Dr Luke, Max Martin e Cirkut —, a decisão do tribunal aponta para que os seis autores da canção (entre eles, Perry e Juicy J) também tenham responsabilidades legais, escreve a BBC. Na terça-feira, o tribunal começará a decidir qual o valor que Gray deverá receber.

Katy Perry chegou a testemunhar, durante 35 minutos, e afirmou que o track instrumental lhe foi trazido pelos produtores da música — o que sugere que estes poderão assim ter incluído partes de Joyful Noise sem o conhecimento da cantora —, de acordo com a Variety.

Perry ter-se-á voluntariado para cantar Dark Horse na sala do tribunal, no momento em que os advogados não conseguiram pôr a música a tocar devido a uma falha no sistema de colunas, aponta ainda a BBC.

Um dos autores de Joyful Noise, Emmanuel Lambert Jr. (conhecido como Da Truth), afirmou que a música tinha sido um êxito no género de música cristã e que estava disponível em serviços de streaming, podendo facilmente ter sido ouvida pelos autores de Dark Horse, nota a Variety.

A equipa de advogados de Perry descreveu o beat como “lugar-comum”, argumentando que, por isso, Flame não deveria poder exigir direitos de autor. “Eles estão a tentar ser donos de blocos de construção básicos de música, o alfabeto de música deveria estar disponível para todos”, comentou a advogada de Katy Perry, Christine Lepera, durante o julgamento.

Dark Horse foi lançada com o quarto álbum de Perry, Prism — que vendeu mais de 13 milhões de cópias, a nível mundial. O videoclip da música foi o primeiro de uma artista feminina a atingir mil milhões de visualizações no Youtube, sendo que até hoje acumulou mais de 2,6 mil milhões.