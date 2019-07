Estudo ambiental viabiliza novo aeroporto do Montijo

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do futuro aeroporto do Montijo, colocado nesta segunda-feira em consulta pública pela Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), viabiliza a construção da nova infra-estrutura nos terrenos da actual Base Aérea n.º 6 (BA6), assim como a posterior exploração, embora reconheça que, “como qualquer outro projecto desta dimensão, tem impactes significativos no Ambiente”.

