Suspeitos de homicídio de professora pesquisaram locais ermos antes do crime

O Ministério Público manteve esta segunda-feira, no Tribunal de Almada, o pedido de pena máxima para Diana Fialho e Iuri Mata, acusados de matar a professora Amélia Fialho, em Setembro de 2018.

Para o procurador Jorge Moreira da Silva, ao remeterem-se ao silêncio, os arguidos não demonstram estar preparados para ter uma conduta diferente num curto período de tempo, razão pela qual a pena aplicar não pode ser reduzida. A sustentar o pedido está o facto de o relatório de as perícias informáticas terem revelado que os arguidos fizeram pesquisas a terrenos baldios e sem acesso fácil.

“Três meses antes dos factos já havia pesquisas de locais ermos, estamos a falar de Canha e Pegões. Houve um planeamento”, disse. “Se dúvidas houvesse, os arguidos agiram com avidez.” Para o Ministério Público, ficou provado que o móbil do crime foi a herança da professora, mãe adoptiva de Diana Fialho.

As defesas alegam que já tinham sido ultrapassados os prazos para a produção de prova quando foram efectuadas as perícias aos computadores. Mas o Ministério Público sustenta que o relatório final da Judiciária já elucidava que havia perícias a decorrer. Como foram efectuadas por unidade especializada desta polícia, habitualmente muito sobrecarregada com trabalho, só agora chegou aos autos. Logo, as defesas não terão sido apanhadas de surpresa.

A sentença de Diana Fialho e Iuri Mata era para ter sido lida a 19 de Agosto, mas foi adiada a pedido dos advogados de defesa, que quiseram pronunciar-se sobre os últimos desenvolvimentos do processo no final deste julgamento.

O homicídio de Amélia Fialho ocorreu a 1 de Setembro de 2018 no Montijo. À acusação de homicídio, o Ministério Público acrescentou este mês a expressão “por motivo fútil”, o que pode só por si agravar a pena. Esta alteração tem como base a perícia aos equipamentos informáticos que terão sido utilizados para planear o crime, como o computador de Iuri, que tem no histórico das pesquisas o nome do local onde Amélia Fialho foi encontrada e a localização da bomba de gasolina onde o casal foi gravado a comprar combustível, alegadamente para queimar o cadáver da vítima.

Nas alegações finais, Jorge Moreira da Silva pediu 27 anos anos de cadeia para Diana Fialho, que tem 23 anos de idade, e Iuri Mata, por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Mas como o máximo permitido em Portugal é de 25 anos nenhuma pena superior lhes poderá ser aplicada.