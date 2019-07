Temperaturas de 40ºC e vento forte fazem disparar risco de incêndio na terça-feira

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alertou esta segunda-feira para um risco de incêndio “muito elevado” e “máximo” em vários pontos do país, até as 19h de quarta-feira, em especial nas zonas interior Norte e Centro e a região do Algarve.

O perigo estende-se pelas próximas 48 horas, mas a Protecção Civil sublinha que o dia mais crítico será esta terça-feira, sobretudo “em termos da intensidade do vento (durante o dia todo), em particular o distrito de Faro (principalmente o barlavento algarvio) e as regiões Centro e Sul, podendo ocorrer rajadas até 70 km/h (principalmente nos distritos de Lisboa e Leiria)”.

Quanto ao calor, sublinha-se uma “subida gradual dos valores de temperatura máxima” que, no caso do interior alentejano, chegará aos 40ºC.

Os níveis de humidade também estarão baixos na terça-feira. “Não deverão exceder 20% (e 15%, pontualmente) na região Sul e no interior Centro e <30% no nordeste transmontano”, assinala a Protecção Civil.

A Protecção Civil apela ainda para a “adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural”. Perante a escalada do risco de incêndio, a ANPC recorda que é proibida a realização de queimadas, bem como “o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural” e o “lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes”. A fumigação ou desinfectação de apiários também está proibida, excepto “se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas”.