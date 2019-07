Ester pode ser 17ª mulher vítima de violência doméstica deste ano

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi assassinada durante a noite na residência onde vivia, na freguesia do Jardim do Mar, concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, indicou nesta segunda-feira fonte dos Bombeiros Voluntários da localidade.

Segundo o comandante da corporação, o alerta foi dado pelo irmão da vítima, pouco depois das 1h da manhã. Os bombeiros deslocaram para o local, no sítio da Piedade, uma ambulância e dois elementos.

“Quando chegámos, já era cadáver, já não havia nada a fazer”, indicou o comandante, sublinhando que as autoridades policiais foram informadas. A Polícia Judiciária (PJ) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) encontram-se no local. De acordo com o Correio da Manhã, a mulher assassinada, Ester Cabral,​ deixa três filhos e um neto.

O crime terá ocorrido num quadro de violência doméstica e foi alegadamente cometido pelo companheiro da vítima, desconhecendo-se o modo como o praticou. A confirmar-se, já houve 17 mulheres assassinadas num quadro de violência doméstica este ano.

O número de mulheres mortas em contexto de violência doméstica chegava aos 16, segundo a contabilidade feita em Junho pelo PÚBLICO com base nas notícias publicadas sobre o tema. O número exclui um homem e uma criança que morreram igualmente vítimas de violência doméstica em 2019.

Em 2018, 32 homicídios tiveram como ponto em comum a existência de violência doméstica, e em 20 destes casos as vítimas foram mulheres. Esta é uma parte da realidade mostrada pelo Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos no Estrangeiro (OCH) num relatório divulgado em Maio deste ano.

De Janeiro a Maio, a PSP e a GNR detiveram, pelo menos, 618 pessoas no âmbito de processos relacionados com violência doméstica, o que corresponde a uma média de quase cinco pessoas por dia.

O número de detidos pelo crime de violência doméstica aumentou 21,5% de 2018 para 2019, de acordo com os dados da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) divulgados na semana passada pelo PÚBLICO. Isto significa que há quase mil reclusos nas prisões por causa deste crime.