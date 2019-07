Escolhida consultora que vai auditar processo de atribuição de vagas para formação médica

A Ordem dos Médicos já escolheu a consultora que vai fazer a auditoria externa ao processo de atribuição de idoneidades e capacidades formativas para a formação especializada dos jovens clínicos. Depois de uma consulta ao mercado, a empresa Deloitte foi a seleccionada, adianta a Ordem dos Médicos. A primeira reunião realiza-se esta segunda-feira.

A iniciativa de avançar com uma auditoria externa foi anunciada em Abril, depois do bastonário dos Médicos Miguel Guimarães se ter mostrado preocupado com as condições proporcionadas pelo Serviço Nacional de Saúde para a formação dos jovens médicos. E com a falta de vagas para todos os clínicos que querem fazer uma formação especializada.

“A formação de médicos em Portugal é de excelência e reconhecida em todo o mundo. Com o principal objectivo de garantir a continuidade da qualidade desta formação, a auditoria vai permitir avaliar os processos e procedimentos seguidos na atribuição de capacidades formativas, contribuindo para os tornar mais correctos, eficazes e eficientes. No final, pretende se ter um conjunto de áreas de potencial melhoria identificadas e recolher, também, propostas de recomendações”, refere a Ordem dos Médicos num comunicado.

Ao PÚBLICO, o bastonário explica que a duração da auditoria deverá rondar um mês e meio. “O processo de atribuição de idoneidades e capacidades formativas envolve a Ordem e o Ministério da Saúde”, diz e explica o processo: “Os hospitais pedem um determinado número vagas para um serviço e depois a Administração Regional de Saúde [a que pertence o hospital] e a Administração Central do Sistema de Saúde valida esse pedido, que é enviado para a Ordem que o avalia com base no inquérito que o colégio da especialidade fez e que permite a atribuição de vagas. Nesse inquérito pergunta-se o número de médicos que o serviço tem, o tipo de procedimentos que faz. O que quero perceber é se este processo está ou não optimizado.”

Desde 2015 que o número de vagas disponibilizadas para formação especializada dos médicos é insuficiente para dar um lugar a todos os candidatos. “Tenho pedido aos colégios das especialidades para maximizarem as vagas porque me custa existirem pessoas que acabem o curso e não tenham acesso à especialidade. Um médico sem diferenciação não consegue fazer medicina com qualidade. Os colégios têm respondido ao apelo e vamos ter o maior mapa de vagas de sempre este ano, com mais de 1800”, refere.

Na altura em que anunciou a auditoria, o bastonário afirmou que não se pode permitir que a qualidade da formação especializada “seja colocada em risco, com todo o impacto negativo que pode ter nos cuidados de saúde a médio e a longo prazo”.

Esta auditoria externa — a primeira em 20 anos, refere o bastonário — já tinha sido proposta pela Ordem dos Médicos ao Ministério da Saúde há dois anos. Mas a tutela acabou por não avançar. Deverá fazê-lo agora, com uma outra auditoria. Foi esta a indicação que a ministra Marta Temido deu no mês passado, na comissão parlamentar de saúde, quando questionada com a falta de vagas para formação especializada.

“O aproveitamento de vagas é uma hipótese que temos de trabalhar e que será a primeira solução que gostaríamos de avançar. A Assembleia da República indicou por duas vezes ao Governo que fizesse uma auditoria às capacidades formativas. O Ministério da Saúde, percebendo que a Ordem dos Médicos tinha um processo paralelo, abriu uma avaliação independente à fixação de capacidades formativas. Esse trabalho foi já adjudicado e contamos ter resultados a curto prazo”, disse então a ministra.