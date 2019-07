Aeroporto do Montijo: BE mantém preocupação com ambiente e defende nacionalização da ANA

Apesar de o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ter viabilizado a construção do futuro aeroporto do Montijo, o Bloco de Esquerda mantém-se crítico do projecto e o PCP assume-se frontalmente contra a escolha do local, defendendo que o novo empreendimento deve ser feito em Alcochete, como já fora aprovado.

Os bloquistas avançam com duas razões para criticarem a opção pelo Montijo: primeiro, porque consideram que, apesar da luz verde concedida, continua a haver prejuízos ambientais; em segundo lugar, porque entendem que a privatização da ANA constituiu um “erro” em todo este processo desde o início.

A deputada bloquista Joana Mortágua considera que sempre houve uma “pressão enorme” do Governo para que o EIA desse luz verde ao projecto no Montijo: “Sempre alertámos que o Governo estava a condicionar o estudo da APA [Associação Portuguesa do Ambiente]. E o estudo confirma que há impactos ambientais, apesar do parecer positivo”, disse ao PÚBLICO.

Além disso, prossegue a bloquista, há outra questão: “Sempre dissemos que era uma decisão tomada por uma empresa estrangeira, a Vinci, devido ao erro estratégico que foi privatizar a ANA – Aeroportos de Portugal.”

O Bloco está, por isso, “contra a opção do Governo de deixar uma decisão desta importância para o país nas mãos de uma empresa estrangeira”. Para Joana Mortágua, “a decisão de escolher um novo aeroporto não é para ser tomada em modo low cost por uma empresa estrangeira”.

O partido coordenado por Catarina Martins tem, aliás, inscrito no programa eleitoral, com o qual concorre às eleições legislativas, a defesa da nacionalização da ANA: “A questão de um novo aeroporto de Lisboa cuja necessidade está inscrita no próprio contrato de concessão da ANA à Vinci configura-se como uma das razões substantivas para corrigir o grave erro estratégico de privatizar a ANA, pelo que a opção de a fazer regressar ao controlo e à posse do Estado está colocada na próxima legislatura”. Para os bloquistas, a “nacionalização da ANA é não apenas condição para resolver a questão de um novo aeroporto, como também para responder às insuficiências que diversos aeroportos já apresentam”.

O EIA do futuro aeroporto do Montijo, colocado nesta segunda-feira em consulta pública pela APA, viabiliza a construção da nova infra-estrutura nos terrenos da actual Base Aérea n.º 6 (BA6), assim como a posterior exploração, embora reconheça que, “como qualquer outro projecto desta dimensão, tem impactes significativos no ambiente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comunista Margarida Botelho afirma que a escolha do Montijo “não é a solução correcta para o país” porque, considera o partido, esta é uma opção que “comporta enormes e insanáveis riscos para a vida e saúde das populações” daquela zona e também para o habitat natural do estuário do Tejo, para além dos “riscos para a navegação aérea” devido às aves da zona.

A dirigente da Comissão Política do Comité Central do PCP vinca que o partido defende a “construção de um novo aeroporto de forma faseada no Campo de Tiro de Alcochete”. Esta construção faseada “permite que se responsa à urgência” da necessidade de uma nova estrutura aeroportuária para colmatar a falta de capacidade da Portela, mas também ter uma “perspectiva de futuro”, já que seria uma infra-estrutura que poderia crescer à medida das necessidades, algo que não será possível fazer no Montijo. Margarida Botelho também critica o timing da consulta pública: “Seria bom que fosse feita noutra altura que não no Verão”, quando as populações vão de férias e têm menos oportunidade para dar o seu contributo.

A comunista afirma que esta “solução errada só se pode compreender no âmbito da submissão do Governo à Vinci”. “A insistência na solução pela Base Aérea do Montijo só é explicável pela cedência do Governo do PS à chantagem e interesses da multinacional Vinci, concedendo-lhe a prerrogativa de, em vez de construir o Novo Aeroporto de Lisboa na zona do Campo de Tiro de Alcochete a que estaria obrigada com os lucros arrecadados desde a privatização da ANA, se libertar dessa responsabilidade com a construção de um ‘apeadeiro’, beneficiando ainda de novos direitos de cedência no actual aeroporto da Portela”, acrescenta o PCP em comunicado.