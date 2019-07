Fotografa o movimento perfeito e ganha uma câmara Sony

O mote é simples: capturar o movimento ideal. Corrida, salto, voo, rasto, sombra; a preto e branco ou a cores, uma paisagem ou um retrato. De 29 de Julho a 11 de Agosto, fotografa um momento destes, em movimento, e publica no Instagram: a melhor fotografia vale uma máquina fotográfica Sony Alpha 6400.

A este passatempo podem concorrer todos os residentes em Portugal, com idade igual ou superior a 18 anos. Para isso, devem:

tirar uma fotografia que aborde o tema movimento

publicar a fotografia no Instagram (atenção que o perfil deve ser público)

incluir, obrigatoriamente, três hashtags: #p3sony, #p3top e #sonyalpha

seguir as contas de Instagram do P3 e da Sony Europe.

Cada participante pode participar com apenas uma fotografia. E como vai ser escolhido o vencedor? Um júri composto por um elemento da Sony e pela equipa de edição do P3 será responsável pela escolha da imagem vencedora. Qualidade da foto, originalidade do ângulo, contraste e iluminação e enquadramento da foto no tema são alguns dos critérios observados.

O vencedor será anunciado a 20 de Agosto no P3.

Os critérios de participação podem ser consultados aqui. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do endereço [email protected] .