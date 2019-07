Centenas e centenas de balões em busca de um recorde mundial

Foi em Chambley, França, que perto do nascer do sol de 29 de Julho várias centenas de pilotos de balões de ar quente se uniram em prol de um só objectivo: superar o recorde do mundo e conseguir ter o maior número de balões a descolar no período de uma hora. Infelizmente, ainda não foi desta que o encontro internacional de balonismo Grand Est Mondial Air Ballons conseguiu ultrapassar o seu próprio recorde, estabelecido em 2017, com 456 balões. Mas valeu a pena. Afinal, não é todos os dias que o mundo tem a sorte de ver um céu azul sarapintado por centenas e centenas de balões.