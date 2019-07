O PSD de Rui Rio

Rui Rio foi acusado de transformar o PSD numa “comissão liquidatária”. Nada mais injusto. Passos Coelho foi um grande amigo de António Costa ao deixar-lhe um país com as finanças em dia após um programa de intervenção financeira. Não é fácil ao líder do PSD remar contra a conjuntura internacional favorável ao Governo. Enquanto Vítor Gaspar foi crucificado devido à enorme carga de impostos, Mário Centeno está nas graças da “geringonça”. Rui Rio não pode tirar um trunfo da manga, tantos são os opositores internos. Quando Rui Rio propôs que autarcas condenados não se poderiam recandidatar abriu a “própria sepultura”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Fazer de conta

(…) Por estes dias ficou a saber-se que a nossa brilhante Protecção Civil, que parece ter maior prioridade em proteger os seus boys do que a população em geral, mandou fazer e distribuir golas “anti fumo” que podem servir para alguma coisa, eventualmente para proteger os pulmões do frio no Inverno, mas que a última coisa que devem fazer é estar em cenário de fogo. E foram distribuídas às populações das aldeias identificadas com alto risco de incêndio.

Lógica disto? Alguém se enganou? Não…! Colocada face ao ridículo, a agência que faz de conta que protege esclareceu que efectivamente não se trata de equipamento de protecção, mas apenas de sensibilização de “boas práticas”. Aparentemente não parece ter sido essa a história contada aos felizes contemplados.

Ainda bem que a ANPC não especifica nem concebe automóveis, que teriam coisas parecidas com travões, mas que não travam, volantes que não dirigem… enfim, ainda bem. Mas não é por acaso que este país anda um pouco descontrolado!

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Os grandes mortos da Cultura

Magnífico, parabéns ao PÚBLICO (…) pela página inteira de obituário para Anner Bylsma, violoncelista holandês, mestre, agora falecido! O mesmo tratamento não tiveram a pianista Maria Helena Matos – que possuía muitas outras competências especialíssimas –, falecida na terça-feira, e o escritor italiano Andrea Camilleri – com muitas outras competências especialíssimas – falecido na passada semana (deste soube pelo artigo de Manuel Loff). Helena Matos e Camilleri seguiram rapidamente para o jazigo de família do PÚBLICO online específico para a gente da cultura (…).

No dia em que a homenagem a Helena Matos deveria ter saído em papel, tivemos duas (adequadas) colunas ao actor inglês companheiro de Harrison Ford, em Blade Runner, um filme tão icónico como Schubert ou Lopes-Graça. Acontece que a D. Helena Matos, como era chamada pelos que a amavam e respeitavam, tal como Bylsma era amado e respeitado – para alegria de muitos de nós que tivemos o privilégio de os conhecer ou ouvir – também “tocou várias vezes em Portugal”. Sortudos, aqueles que os ouviram e com eles aprenderam! (…)

Teresa Antunes Cardoso, Queluz