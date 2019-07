Tiroteio num festival de comida na Califórnia faz quatro mortos, incluindo atacante

Quatro pessoas morreram no domingo na sequência de um tiroteio no estado norte-americano da Califórnia, durante um festival gastronómico que decorria na cidade de Gilroy – um suspeito de ser o atirador está entre as vítimas mortais, depois de ser abatido pelas autoridades. A notícia foi confirmada à Reuters pelo chefe da polícia da cidade de Gilroy, Scot Smithee. O tiroteio aconteceu por volta das 17h30 (1h30 em Portugal).

Há ainda 15 feridos, incluindo pessoas com ferimentos de bala. Segundo a polícia, o atirador deverá ter cortado uma rede para entrar no recinto do festival anual dedicado ao alho e pode ter um cúmplice, hipótese que está a ser investigada. Não há ainda mais pormenores sobre as motivações do crime.

“É incrivelmente triste e desencorajador que um evento que faz tanto bem à comunidade tenha de sofrer uma tragédia destas”, reagiu o chefe da polícia.

Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão. “Podia vê-lo a disparar em todas as direcções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda”, disse Julissa Contreras, citada pela estação NBC News.